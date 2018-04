GRAAFIK | Uuring: sotsid kukkusid valimiskünnise servale, IRL selle alla! Ratase valitsus tervikuna on nadis seisus

Parlamenti kuuluva Vabaerakonna ja mittekuuluva Eestimaa Roheliste toetus oli võrdselt kolm protsenti - sama suur oli mõlema erakonna toetus ka märtsis.

Koos teiste opositsiooniparteidega on aga riigikogu opositsiooni summaarne toetus kasvanud 50 protsendini, valitsuskoalitsiooni erakondade summaarne toetus on 36 protsenti.

Sildam: Ossinovski ümber on väga tume udu

ERR-i portaali otsesaates värskeid toetusnumbreid analüüsinud sotsioloog Juhan Kivirähk märkis, et sotsiaaldemokraatide valijatele jäi mõistetamatuks, kuidas saab valijate huve väljaspool valitsust paremini kaitsta.

Ajakirjanik Toomas Sildami arvates oli väga oluline see, et Ossinovski ei öelnud valitsusest lahkumisest teatades, kes on tema järeltulija.

Tulevikku vaadates tõdes Kivirähk, et sotsiaaldemokraatide ees seisab küsimus, mida nad suudavad pakkuda valijale sellist, mida Keskerakond ei suuda?

Loe veel

Ta nentis, et sotsiaaldemokraatide reiting valimistel kuue protsendi juurde ilmselt ei jää ja lisas, et sotsiaaldemokraatidel võiksid ka teised ministrid rohkem silma paista.

Ajakirjanik Urmet Kook märkis, et kõnealune küsitlus peegeldab erakondade brändide populaarsust ja kui inimene seisab valimiskasti ees, siis näeb ta konkreetseid tugevaid nimesid, kelle poolt hääletada. "Samas EKRE puhul, kelle bränd on tugev ja hea, võib probleem seisneda selles, et kas leidub tugevaid kandidaate igasse piirkonda."

Sildam pakkus, et sotsidel mõlgub mõttes ka juhivahetus. "Ossinovski ümber on väga tume udu."

Seevastu Reformierakond eesotsas Kaja Kallasega seisab saates osalenute sõnul silmitsi vastupidise probleemiga - kuidas hakkama saada nii kõrge reitinguga, sest toetust ülespoole viia on lihtsam, kui seda hoida? "Reformierakond on murelik, sest ees terendavad pealkirjad, et Reformierakond toetust kaotamas," märkis Sildam.

Siiski on saates osalenute sõnul suurimal opositsiooniparteil tugev positsioon, millelt valimistele vastu minna.

Kivirähk tõi välja, et teistel erakondadel märkimisväärset muutust toetuse osas ei olnud. "EKRE on saavutanud kindla ja stabiilse kolmanda koha. IRL paistab silma siis, kui Seeder valitsust kritiseerib, aga mida on neil valijale pakkuda, mida ei paku Reformierakond? EKRE on võtnud protestierakonna niši.

Ta lisas, et Vabaerakonna reklaamplakatite kampaania ei toiminud.

Turu-uuringute AS küsitles 4. kuni 16. aprillini ERR-i uudistetoimetuse tellimusel näost-näkku meetodil 1007 inimest nende kodudes.