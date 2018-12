GRAAFIK | Uuring: Keskerakond on endiselt populaarseim partei

Sarnaselt teiste detsembris avaldatud küsitluste tulemustega juhib populaarsuse edetabelit Keskerakond (25%), kellele järgnevad Reformierakond (22%) ja EKRE (21%). Kusjuures EKRE jääb Reformierakonnast maha ühe protsendi võrra, ehk toetus kahele erakonnale on praktiliselt võrdne. Neljandal kohal on SDE (12%) ning viiendal Isamaa (8%). Valimiskünnise ületab veel Eesti 200 (6%).

Kui võrrelda viimaseid reitinguid tulemustega aasta tagasi tehtud küsitlusest, siis on toetust aastaga enim kaotanud Reformierakond (-7%) ning kasvatanud EKRE (4%). Kasvanud on toetus veel Isamaal (3%) ja Keskerakonnal (2%) ning langenud SDE-l (-2%). Märkimist väärib veel see, et aasta jooksul on Vabaerakonna toetus olnud püsivalt allpool valimiskünnist, samas valimiskünnist ületavate erakondade hulka on tõusnud Eesti 200.