GRAAFIK | Tallinn Music Week sulgeb täna Viru ringil autoliikluse

Tallinn Music Weeki korraldajad koostöös linnavalitsusega on otsustanud katsetada ja sulgeda täna Viru ring sõiduautodele, et teha ruumi jalakäijatele ja ratturitele ning näidata, et see ala hakkabki olema pigem jalakäijatele kui sõiduautode pärusmaa.

Tallinn Music Weeki korraldaja Helen Sildna sõnul on täna kella 16.30–20.30 Viru ringile oodatud inimesed eelkõige jalgsi, ühistranspordi või kergliiklusvahendiga. Eraautod suunatakse nelja tunni jooksul Viru ringist eemale, kuid ühissõidukid sõidavad graafiku järgi. Peatänava projekt peaks realiseeruma 2020. aastaks. Selle eesmärk on luua Tallinna südalinna moodne inimkeskne linnaruum, mis tähendab Pärnu ja Narva maantee südalinnapoolsete otste ühendamist jagatud linnaruumi põhimõttel sündivaks tervikuks.