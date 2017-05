GRAAFIK | Spekulatsioonid: milline võiks teoreetiliselt olla uus parempoolne koalitsioon?

Viimastel nädalatel on Reformierakond maininud korduvalt, et ei välista liitu EKRE-ga. Seda on välja öelnud nii erakonna juht Hanno Pevkur, eurosaadik Urmas Paet kui ka Kristen Michal. Mainitakse küll mitmeid "põhimõttelisi erimeelsusi", kuid koalitsioonipartneritena ei heideta ühtegi parteid eemale.

"Mina olen üsna avatud mitte ainult EKRE, vaid kõikide parlamendierakondade suhtes," kinnitas Reformierakonna juht Hanno Pevkur eelmisel nädalal Delfile. Euroopa Parlamendi saadik Urmas Paet märkis aga, et "kui nad [EKRE — toim] Eesti Euroopa Liidust lahkumise jutu jätaksid ning ka mõnes muus teemas on valmis kompromisse tegema, siis ei maksa seda võimalust välistada". Paet lisas veel, et "põlissoomlaste partei on sealses valitsuses päris kenasti tegutsenud".

Samas näiteks Keit Pentus-Rosimannus ei välista hoopis liitu Vabaerakonnaga. Lisaks IRL-ile siis. "Kummalisel kombel on paremvalitsusest rääkides keskendutud ainult EKREle, aga ma ei näe küll põhjust, miks Vabaerakond tuleks kõrvale jätta. EKREga on Reformierakonnal olnud näiteks Euroopa Liidu, välispoliitika ja isikuvabaduste küsimustes erinevad põhimõtted," rääkis Pentus-Rosimannus Delfile.

Eelmisel neljapäeval kirjutas Delfi, et Reformierakonna esimees Hanno Pevkur ei välista koalitsiooni EKRE-ga. "Mina olen üsna avatud mitte ainult EKRE, vaid kõikide parlamendierakondade suhtes," kinnitas Reformierakonna juht Hanno Pevkur Delfile, et erakonnakaaslase Kristen Michali Facebooki sissekanne, milles ta andis mõista, et Reformierakonna, IRL-i ja EKRE vahel võiks kaaluda valitsuse moodustamist, polnud vaid uitmõte.

Pevkur märkis, et hääli jääks kolmel erakonnal valitsemiseks väheks (kokku on neil kolme peale parlamendis 51 häält), kuid kinnitas, et kedagi välistama ei hakata.

Michal ütles oma Facbookis, et Reformierakonnal võib valitsuse moodustamine EKRE-ga olla keeruline. „Ei sünni ükski vaidluseta, ega püsi ühisosata. Aga riigi kohmerdamist majanduses nähes ning lisades sinna nelkidega riigikogu liikmed…, võib vaev uue valitsuse tegemisel Eesti jaoks vajalik olla. Ja poliitikavaatlejale paistab, et see ühisosa sellel valitsusel, eriti IRLi jaoks on olematu,“ põhjendas Michal.