GRAAFIK | Sotside tõus ja langus: kunagi toetas sotse iga neljas valija. Ossinovski juhtimisel aga ollakse jõutud nukra tulemuseni

See tuli välja ERR-i tellitud Turu-uuringute AS-i küsitlusest. Veel oktoobris olid toetusnumbrid 12 protsenti.

Vaadates graafikut on selge, et ka üleüldiselt on suurusjärgud muutunud. 2014. aasta augustis olid sotsid liitunud Reformierakonna valitsusega ning toetus oli koguni 26 protsenti. Toetus tegi hüppelise languse kooseluseaduse vastuvõtmise taustal. Mais 2015. valiti Jevgeni Ossinovski partei esimeheks. Toetus oli siis püsivalt circa 16 protsenti kanti, väikese nihetega üles-alla. Märgatav tõus oli 2016. aasta sügisel, mil sotsid moodustasid valitsuse Keskerakonna ja Isamaaga.

Tänavune aasta on olnud aga suhteliselt kehv. Kui Ossinovski astus aprillis ministriametist tagasi, langes toetus 6 protsendini ehk valimiskünnise lähedale. Praegu on toetus siis vaid napp protsent enam. Tasub siiski meeles pidada, et viimatine küsitlus oli tehtud enne valitsuskriisi. Detsembris ole näha, kuidas kriis, Ossinovski ütlemised (tahtis, et Reinsalu tagasi astuks) ja ministrivahetus (Anvelti asemel saab siseministriks Katri Raik) reitinguid mõjutavad.