GRAAFIK | Sotsiaalmaks on elus ja terve, maksjate arv kasvab

Sotsiaalmaksu maksjate arv langes kriisi ajal, aga on peale seda kasvanud. On näha, et Eestis on kogu aeg olnud parajalt suur hulk inimesi, kes töötavad, aga ei maksa sotsiaalmaksu. Nende arv kasvas eriti peale majanduskriisi ja on peale seda vaikselt suurenenud.

Andmed on pärit maksu- ja tolliametist, tegemist on keskmise inimeste arvuga aastate lõikes, kelle eest tööandjad deklareerisid sotsiaalmaksu deklaratsioonil TSD, kui inimene töötas kas töö-, juhatuse liikme- või võlaõigusliku lepingu alusel.

Tööga hõivatute andmed on pärit statistikaametist. Hõivatuks loetakse isikut, kes uuritaval perioodil töötas ja sai selle eest tasu kas palgatöötajana, ettevõtjana või vabakutselisena; töötas otsese tasuta pereettevõttes või oma talus või ei töötanud ajutiselt.