GRAAFIK | Seederil on kõik läbi mõeldud: IRL-i ministrid leiavad koha riigikogus

Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) uus esimees on otsustanud valitsuses välja vahetada kolm IRL-i viiest ministrist, kellest vaid üks tuleb riigikogust. Tänu sellele liigutusele leiavad aga kõik kolm senist ministrit koha riigikogus. Kui Siim Valmar Kiisler ministriks ei saaks, oleks tema saatus mõneti lahtine, sest Sven Sesteri riigikokku naastes poleks Kiisleril ka parlamendis kohta.

Isamaa ja Res Publica Liidul (IRL) on valitsuses viis kohta: kaitseminister, justiitsminister, rahandusminister, keskkonnaminister ja sotsiaalkaitseminister.

Praegu on kaitseminister Margus Tsahkna, justiitsminister Urmas Reinsalu, rahandusminister Sven Sester, keskkonnaminister Marko Pomerants ja sotsiaalkaitseminister Kaia Iva. IRL-i värske esimees Helir-Valdor Seeder ise küll valitsusse ei suundu, vaid hakkab Priit Sibula asemel juhtima IRL-i riigikogu fraktsiooni, kuid ministrite seas teeb ta erakonna eestseisuse toetusel muudatusi siiski.

Nii vahetab Seeder välja kaitseministri, rahandusministri ja keskkonnaministri, jättes ametisse üksnes justiitsminister Urmas Reinsalu ja sotsiaalkaitseminister Kaia Iva. Margus Tsahkna asemel saab kaitseministriks Jüri Luik, Sven Sesteri asemel rahandusministriks Toomas Tõniste ja Marko Pomerantsi asemel keskkonnaministriks Siim Valmar Kiisler.

Kuivõrd Tsahkna, Sester ja Pomerants jäävad ministrikohast ilma, peavad nad leidma uue töö. Selleks naasevad nad riigikokku, kust omakorda nende asendusliikmed peavad lahkuma. Selleks on leitud päris huvitav skeem.

Kui Pomerantsist sai valitsuse liige, lahkus ta riigikogust ja tema asemel sai riigikogu liikmeks Einar Vallbaum, Tsahkna asemel läks riigikokku asendusliige Kalle Muuli, kes astus seetõttu ka erakonda. Sester jäi pärast valimisi riigikogust välja, sest jäi ühe häälega alla Viktoria Ladõnskajale, kuid ometi saab ta nüüd riigikokku, sest on seal Jaak Aaviksoo asendusliige. Sesteri asendusliige omakorda on Siim Valmar Kiisler, kes Sesteri riigikokku naastes sealt lahkub, ühtlasi saab ta aga keskkonnaministriks. Tundub, et kogu skeem on kenasti läbi mõeldud.

Riigikokku suunduvast Sven Sesterist saab Seederi sõnul majanduskomisjoni esimees. Praegu juhib seda komisjoni IRL-i saadik Aivar Kokk. Sester ise ütles Delfile, et ametikoht, millele ta riigikogus asub, on erakonna otsustada.

New Yorgis lähetusel viibiv keskkonnaminister Marko Pomerants ütles Delfile, et ta on kursis, et IRL-i eestseisus on kogunenud ja oma otsuse teinud, kuid ei tea veel, mida ta riigikogus täpsemalt tegema hakkab. „Selles riigikogus pole ühtegi tööd, millega ma hakkama ei saaks,“ lausus Pomerants. „Kõike, mida olen siiamaani teinud, olen enda arvates püüdnud teha hästi ja südamega ja teen seda esmaspäeval järgmises ametis täpselt samamoodi,“ lisas ta.

Vaata videointervjuudest, mida asjaosalised ajakirjanikele rääkisid:

IRL-i esimees Helir-Valdor Seeder ütles, et tahtis tipp-poliitikasse kaasata rohkem erakonnaliikmeid.

Rahandusministri kandidaat Toomas Tõniste kritiseeris liigset bürokraatiat, kuid avaldas toetust magusamaksule.

Keskkonnaministri kandidaat Siim Valmar Kiisler sõnas, et senine minister Marko Pomerants on olnud hea minister.

Kaitseministri kandidaat Jüri Luik ütles, et tuli poliitikasse tagasi kohusetundest.

Riigikogust peavad lahkuma Einar Vallbaum ja Kalle Muuli. Kogu Seederi skeemi tõi eile avalikuks Vallbaum, kes pole rahul, et Pomerantsi asemel Kiisler ministriks saab. Enda saatuse üle ta õnnetu ei paistnud olevat. Vallbaum on nimelt edukas ettevõtja, kes oli rahul nii sellega, et ta kaks aastat tagasi riigikogusse sai, kui ka sellega, et nüüd minema saab. „Hea aeg ära minna, ei pea hääletama rumalate seaduste poolt, mis eelarve miinusesse viivad,“ ütles Vallbaum.