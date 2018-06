GRAAFIK | Ruhnlaste vintsutamine: mandrile pääsemiseks tuleb sõita kaheksa tundi ning kasutada kahte laeva

Ruhnu on vähemalt selleks nädalavahetuseks muust maailmast äralõigatud, sest kiirkatamaraan Runö on katki ning asenduslaev Amalie reisid Saaremaa ning Ruhnu vahel on tühistatud suure tuule tõttu.

Tänase prognoosi järgi saab uue nädala esmaspäeval sõita Roomassaarelt-Ringsule ning tagasi teisipäeval. Võrdlemaks aga seda, et ega tegelikult ka asenduslaev ei asenda katki läinud Runöt näitab graafik.

Ruhnul on praegu käimas kõige aktiivsem turismihooaeg, mil teenitakse enamus aastatuludest. Kuigi Runö sõidud jäid ära ning pikenesid juba enne, siis selle nädala alguses teatati, et laeva peamasin on katki ning kuni 9. juulini laev ei sõida. Kihnu veeteede juhatuse liikme Andres Laasma prognoos on veelgi tumedam - laev saab tagasi liinile parimal juhul 12. juulil. See tähendab, et sisuliselt pool suvest ning seega turismihooajast on läbi.