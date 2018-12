GRAAFIK | Reformierakonna ja EKRE vahe jääb väiksemaks, Keskerakond on jätkuvalt kõige populaarsem partei

ERR vahendab, et seekordne reitinguküsitlus toimus novembrikuu sellel nädalal, mil riigikogu eest toimus ränderaamistiku vastane meeleavaldus, kus europarlamendisaadik Indrek Tarand jalge alla talluti. See konflikt andis tooni tervele küsitlusele - EKRE reiting võrreldes novembriga tõusis kolm protsendipalli. Samas kasvas ka nende inimeste osakaal, kes mitte mingil juhul erakonna poolt ei hääletaks - seda 38 protsendilt 48-le. Seevastu sotside reiting kasvas ühe palli võrra, kuid nende inimeste osakaal, kes erakonda mitte mingil juhul ei valiks, kasvas 16 protsendilt 20-le.

Reformierakonna reiting on oktoobrist alates languses, alates augustist on kõige populaarsem partei olnud Keskerakond, mille reiting on 10 protsenti kõrgem kui Reformierakonnal.

Eesti 200 sisenes parteina novembris, saades kohe 8-protsendise toetuse, mis detsembris on ühe palli võrra langenud. Valimiskünnise täidab napilt Isamaa.

Rohelised ning Vabaerakond jäävad alla künnise, uued tulijad Elurikkuse erakond ning Rahva Tahe ei leia valijatelt toetust.