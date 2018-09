GRAAFIK | Reformierakonna 200-eurose pensionitõusu lubadus on retooriline võte, Keskerakonna pakkumist see tegelikult ei ületa

Järgmise aasta riigikogu valmiste ühe esimese kõlava valimislubaduse käisid välja Keskerakonna poliitikud, kes soovisid lisaks iga-aastasele indekseerimisest tulenevale plaanilisele pensionitõusule tõsta pensioni erakorraliselt saja euro võrra kuus.

Reformierakonna poliitikud on selle plaani osas olnud kriitilised ja iroonilisedki. Keskerakonna välja käidud mõtte osas on reformierakondlastest avaldanud meelehärmi ja vastuseisu näiteks Liina Kersna ja Maris Lauri.

Nüüd on aga ootamatult ka Reformierakonna eesotsas olev Kaja Kallas käinud välja mõtte, et pensionid peaksid tõusma. Väljakäidud summa on Keskerakonnaga võrreldes lausa kahekordne: 200 eurot kuus.

Tähele peaks panema aga seda, et Eestis on pensionid indekseeritud. See tähendab, et pensionitõus ei sõltu otseselt jooksvatest poliitlistest otsustest, vaid on põhimõtteliselt automaatne, sõltudes sotsiaalmaksu laekumise kasvust ja tarbijahinnaindeksi muutusest (vt lisalugu).

Tegelikult oleks Keskerakonna ja Reformierakonna pakutav pension umbes samas suurusjärgus. Reformierakond lubab lihtsalt, et kui nemad võimule tuleksid, tõuseks pension järgmise nelja aasta jooksul 200 euro võrra.

Kaja Kallas toob ära rahandusministeeriumi prognoosi, mille järgi tõuseks keskmise pensioni nelja aasta jooksul 150 eurot. Kui siia lisada Keskerakonna lubatav erakorraline 100-eurone pensionitõus, tõuseksks Keskerakonna valitsuse jätkamisel pension järgmise nelja aasta jooksul umbes 250 eurot.