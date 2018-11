GRAAFIK | Ratase valitsuses ministrid muudkui vahetuvad

Võrreldes juulikuuga, mil Delfi tegi ülevaate Ratase valitsusest lahkunud ministritest, on koosseisus toimunud veelgi muudatusi. Alles eile kutsus siseminister Andres Anvelt (SDE) kokku pressikonverentsi, et teavitada avalikkust ministriportfellist loobumisest ning ei kandideeri ka eelolevatel valimister Ida-Virumaa esinumbrina. Kindel pole seegi, kas mees erakonda jääb.

Õnneks oli partei esimehel Jevgeni Ossinovskil varuvariant olemas - sisekaitseakadeemia rektor Katri Raik, kellele tegi Ossinovski täna ettepaneku asuda Anvelti asemel siseministrina tööle. Raigil on pikk juhtimiskogemus: 1999-2015 oli Raik Tartu Ülikooli Narva kolledži juht ja pärast seda asuski sisekaitseakadeemia etteotsa. Raik ütles täna, et loobub rektori kohast raske südamega, kuid segasel ajal on tema kohustus erakonnale abikäsi ulatada.