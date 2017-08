GRAAFIK | Poole aastaga on häältesaaki enim kaotanud IRL ja Vabaerakond

Kõige kõrgemad reitingud on jäktuvalt Keskerakonnal ja Reformierakonnal, lisaks IRL-ile on valimiskünnise piirile lähedale langenud Vabaerakond, selgus ERRi poolt Turu-uuringute ASilt tellitud augustikuises küsitluses.

Juhul kui homme toimuksid riigikogu valimised, saaks Keskerakond 29% häältesaagist, selgus augustikuisest reitingutabelist. Sama toetusprotsent oli erakonnal ka selle aasta veebruaris. Ühtlasi on Keskerakonnal kõige rohkem poolehoidjaid.

Reformierakonna toetus on võrreldes veebruariga kasvanud, toona oleks parteile hääli andnud 23% valijatest, nüüd on see protsendi võrra tõusnud, saades valimissaagiks 24% häältest. Reformierakonna toetus oli ERR-i andmetel kõige madalam aprillis, mil see oli 20%.

Tõusujoonel poole aasta vältel olnud nii Sotsiaaldemokraatide kui ka EKRE toetus. Mõlema toetusprotsent oli veebruaris 10%, tänaseks on see jõudnud 12%.

Languse on läbi teinud nii Vabaerakond kui ka IRL, esimese toetusprotsent on veel napilt üle valimiskünnise, jäädes 6% juurde, poole aastaga on kaotatud kaks protsendipalli - veebruaris oli Vabaerakonna toetajaid 8%.

Vabaerakonna Riigikogu fraktsiooni aseesimees Andres Ammas kommenteeris langust sellega, et tehakse tasakaalukat poliitikat ning ei minda kaasa ideoloogiasõjaga. "Me ei muretse langeva toetuse pärast ja seisame edasi paremtsentristliku vaate eest, sest me ei soovi kallutada Eestit ühessegi äärmusesse," sõnas Ammas.

IRL on samuti kuue kuuga kaotanud kaks protsenti poolehoidjaid, maandudes augustikuus napilt valimiskünnisele, saades 5% häältest.

Üllatava kasvu on poole aastaga teinud Rohelised, keda varakevadel toetas 2% valijatest, hilissuvine statistika näitab neile 4% toetust.