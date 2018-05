GRAAFIK | Politseijuhtide palk tegi suure hüppe: näiteks Elmar Vaher teenib nüüd varasemaga võrreldes 1000 eurot rohkem, kurta ei saa ka prefektid

Siseminister Andres Anvelt on viidanud politseinike palgatõusule kui suurele töövõidule, ent tasud ei kerki sugugi võrdselt.

Andres Anvelt allkirjastas hiljuti määrused, milles öeldud, palju PPA tippjuhtide tasud mai algusest tõusevad. Summad on näha allolevas tabelis. Näiteks Elmar Vaheri töötasu kerkis 1000 euro võrra ehk arvutuslikult on see ligi 21 protsenti.

Kuidas on aga tema alluvatega? Näiteks tänavu investeerib PPA palkade tõstmisesse kokku 4,5 miljonit eurot. Minimaalne politseiniku palk kerkis 975 eurolt 1075 eurole. Palgatõus on sel juhul vaid pisut üle 10 protsendi.

Ka on Anvelt viidanud, et järgmisel aastal tõusevad politseinike palgad keskmiselt 10 protsenti.