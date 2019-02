GRAAFIK | Poliitilise välireklaami keeld külvab segadust

Kui pöördumise sisuks on võimalik poliitilise välireklaami keelu rikkumine, siis kulub aega vähem, kui kaebusele on lisatud foto. Kui fotot ei ole, läheb patrull reklaami kohapeale kontrollima.

"Hinnates, kas tegu on poliitilise välireklaamiga, kontrollib politsei, kas reklaam asub avalikus kohas või on avalikku kohta nähtav; kes on reklaami omanik ja keda reklaamitakse; kui tegu on sõidukiga, siis kas sõiduk on kandidaadi või erakonna kutsetegevuses kasutatav," rääkis Pars. Ta lisas, et kõik need asjaolud tuleb fikseerida ja rikkujaga suheldes välja selgitada, kas rikkumine on võimalik lõpetada ettekirjutusega või tuleb alustada väärteomenetlust.

Ettekirjutuse puhul tuleb kontrollida, kas see on õigeaegselt täidetud. "See tähendab, et keerulisemate juhtumite puhul tegelevad sellega nii patrull kui ka hiljem menetleja ning politsei tööaega võib kuluda paarist tunnist kuni mitme päevani," ütles Pars.

"Seda, kui palju tööaega politseil kokku poliitilise välireklaami keeluga seoses kulus, oskame hinnata pärast valimisi," lisas ta.

Politsei ootab poliitilise välireklaami keelu tühistamist. "Keelu sisu on ebaselge nii täitevvõimule kui ka poliitikutele, mida näitab ka selgitustaotluste suur arv ja seda vaatamata sellele, et politsei on kohtunud erakondade esindajatega seadust selgitades ning politsei kodulehel on selgitused politsei sellekohase praktika kohta," ütles Pars.