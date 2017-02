GRAAFIK: Ordenisaajate hulgas troonivad jätkuvalt mehed, naisi tuleb juurde tasapisi

Naine mees Foto: Shutterstock

Tänavu on taas naisi ordenisaajate hulgas vähem kui mehi: 36 protsenti ordenisaajatest on naised. Siiski, on märgata iga-aastaselt väikest kasvu, mullu oli naisi kaks protsenti vähem. Lugesime viimaste aastate teenetemärkide saajad kokku ning panime numbrid graafikusse. Tõsi, tänane olukord on võrreldes teenetemärkide algusaegadega oluliselt parem: näiteks aastal 1996 oli 35st aumärgi saajast naised vaid kaks inimest. Seega naiste osakaal oli toona vaid kuus protsenti!