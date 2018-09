GRAAFIK | Õpetajate palk on tõusuteel: viimase viie aastaga on pedagoogide miinimumpalk kasvanud 46 protsenti

Munitsipaalkoolide õpetajate miinimumpalk on võrreldes 2013. aastaga kasvanud 46 protsenti. Samal ajal on tõusnud ka keskmine palk, mis on tõusnud ligi 40 protsenti. Õpetajate palgatõus jätkub ka sel aastal.

Nimelt tõstab haridusministeerium õpetajate miinimumpalga 1250 euroni ehk võrreldes möödunud aastaga tõuseb pedagoogide palk kakssada eurot. Tulenevalt miinimumpalga tõusust kasvab ka õpetajate keskmine palk, mis 2019. aastaks on vähemalt 1500 eurot.

Lisaks palgatõusule ootavad õpetajaid ees ka riiklikud hariduspreemiad. Aasta Õpetaja Galal antakse üle üheksa aastapreemiat ja üks elutööpreemia.