GRAAFIK: Murdunud sõrmeluud, peapõrutused, kallaletungid - tervishoiutöötajate ründamise juhtumid on aastatega hüppeliselt kasvanud

Möödunud aastal registreeris tööinspektsioon 44 tervishoiu sektoris toimunud tööõnnetust, mis oli seotud vägivalla, kallaletungi või ähvardamisega. Kümme aastat tagasi oli neid juhtumeid vaid 19.

Tervishoiu sektoris on vägivalla, kallaletungi või ähvardamisega seotud tööõnnetusi registreeritud kümne aasta jooksul 275. Reeglina on tegemist kas psühholoogiliste probleemidega patsientidega, alko- või narkojoobes inimese või lihtsalt ärritunud inimestega, kes on meedikuid rünnanud.

Kümne aastaga on termeedikute ründamiste juhtumite arv kasvanud. Kokku on juhtumeid 275.

Reeglina on tegemist kerge kehavigastusega lõppenud õnnetustega. Eelmisel aastal lõppes kolm tööõnnetust raske kehavigastusega.

"Viga saavad sellistes õnnetustes tegevusjuhendajad vaimupuude ja psüühiliste erivajadustega isikute hoolekandeasutuses. Teine suurem grupp on hooldajad ja õed haiglaravis," kommenteeris tööinspektsiooni meedianõunik Kristel Abel.

Näited elust enesest: psühhiaatriline patsient tuli töötajale kallale ja murdis tal sõrme. Kiirabibrigaadi liige läks appi teisele brigaadile, kus oli agressiivne patsient. Töötaja sai löögi näo piirkonda, mille tulemuseks oli ninaluumurd. Kolmas tööinspektsiooni näide puudutab öömajja ööbima saabunud isikut, kes oli silmanähtavalt purjus ja ei allunud sotsiaalassistendi korraldustele. Rüseluse käigus sai töötaja sõrmeluumurru ja kõõlusevigastuse.

Jõhkrad rünnakud meedikute silme all

Viimaste aastate jõhkraim rünnak haiglaseinte vahel leidis aset Wismari haiglas, kui narkoravile saadetud noormees tappis 2015. aastal oma palatikaaslase. Wismari haiglasse viidud 44-aastane mees nägi väidetavalt luulusid ja ta seoti seetõttu voodi külge kinni. Päev hiljem surus palatikaaslane aheldatud mehele padja näkku ja kägistas teda linaga. Kiiruga teise haiglasse viidud ohver suri. Loo teeb veelgi traagilisemaks asjaolu, et ohvri suurimaks hirmuks olid narkomaanid.

2013. aastal tungis purjus patsient esmalt kallale kiirabitöötajale ning hiljem meest taltsutada püüdnud politseinikule.

Kolme vigastatuga lõppenud kallaletung leidis aset 2011. aastal Rakveres, kui agressiivseks muutunud patsient ründas Rakvere haiglas kahte haigla töötajat ja ühte patsienti. Haigla töötajatest ühel tuvastati pärast kallaletungi näpuluu murd. Teistel tuvastati löökidest põhjustatud traumasid. Haiglaravi keegi õnneks ei vajanud. Kallaletungija rahunes pärast märatsemist maha ning politsei viis ta minema.

2007. aastal lõi Narva haiglas meesterahvas arstile kabinetis vastu nägu.

2006. aasta maikuu pühapäeva hommikul tungis patsient Kuressaare haiglas kallale raviasutuse töötajale. Politsei toimetas arestimajja toimetati keskealise mehe.

2005. aastal ründas purjus mees Tallinnas kiirabibrigaadi. Meedikutel tuvastati peapõrutus, näopõrutus ja sügav haav näos. Juhtum leidis aset ühes Tallinna vanalinnas asuvas kasiinos, kus oli toimunud kaklus. Kohapeal anti esmaabi purjus 37-aastasele Dmitrile, kellel oli kakluses lõhku löödud kulm. Mees otsustati toimetada haiglasse läbivaatusele. Teel haiglasse aga ründas patsient ootamatult teda aidanud meditsiiniõde, lüües naist rusikaga näkku. Samas üritas mees liikuvast masinast välja hüpata. Autojuht peatas kiirabiauto Liivalaia tänaval ja läks kolleegile appi, kuid sai jalahoobi näkku, mille tulemusel kaotas hetkeks teadvuse. Samal ajal peatus kiirabimasina juures juhuslik möödasõitja, kes agressiivse mehe kinni pidas.

2001. aastal ründas abikutsujate nähes oimetult maas lebanud mees väljakutsele saabunud kiirabiarsti. Tallinnas Järveotsa teel lamanud kontaktivõimetule mehele kutsuti kiirabi. Kui kiirabiarst asus 27-aastast maaslebajat üle vaatama, kargas too püsti, tungis arstile kallale ning andis talle rusikaga lõuahaagi. Kiirabitöötajatel õnnestus endiselt kakelda tahtvat patsienti nii kaua taltsutada, kuni kohalesaabunud turvatöötajad ta kinni pidasid. Kallaletungist marrastustega pääsenud arstil midagi tõsist ei tuvastatud ning ta jätkas tööd.