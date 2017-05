GRAAFIK | Mihkel Zilmer: inimestele aetakse suhkru ja suhkruhaiguse seose osas puru silma

Laupäevases Kuku raadio saates "Maatund" võttis teadlane Mihkel Zilmer üles suhkruteema ja rõhutas, et suhkrutarbimine ja suhkruhaiguse levik pole omavahel seotud.

Zilmer rääkis, et Eestis, Lätis, Leedus ja kogu maailmas aetakse sel teemal puru silma. Ta osutas, et suhkruga seotud maksude läbisurumisel kasutatakse viidet suhkruhaigusele.

Seetõttu tõi ta välja arvud, mis suhkruhaiguse levikut ja suhkrutarbimist peegeldavad. "On olemas diabeedi maailmaorganisatsiooni andmed, palju siis on diabeedi haigeid. Seal on ka muuseas Eesti kirjas ja on olemas andmed, palju seda lisatud suhkrut ekstra päevas grammides inimese kohta tarbitakse," sõnas Zilmer.

Suhkru tarbimise osas on tipus Holland, Saksamaa, Ameerika Ühendriigid, Iirimaa, Austraalia ja Inglismaa. "Kui võtta nende tarbimine ja vaadata mitmendal kohal nad asuvad täpselt fikseeritud diabeedi juhtude poolest, siis Saksamaa ja Inglismaa asuvad kusagil 140.-150. kohal, väga madalal kohal," rõhutas Zilmer.

Türgi ja Egiptus tarbivad kolm korda vähem lisatud suhkrut ja Egiptus suisa viis korda vähem lisatud suhkurt kui näiteks Saksamaa, kuid samas asuvad Türgi ja Egiptus diabeedi osas 30. ja 13. kohal. "Juhin tähelepanu, et Egiptuses on väga palju diabeedihaigeid, ja Inglismaal, kellel on Egiptusest neli korda rohkem lisatud suhkru tarbimist, on 152. kohal," toonitas Zilmer.

"Ei ole mitte mingisugust objektiivset pilti, et lisatud suhkru suurem tarbimine tekitaks diabeeti rohkem. Kui hakata selliseid populistlikke loosungeid kasutama, siis on asi natuke hull."