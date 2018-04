Eestis on politsepiirangud karmid - roolis olles on juba 0,2 promilli keelatud. Mujal Euroopas on palju leebemaid variante.

Näiteks Soomes ja Lätis on lubatud kuni 0,5 promilli, Leedus 0,4 promilli. Suurbritannias on lubatud isegi kuni 0,8 promilli. Jaak Aabi puhul oli vere alkoholisisaldus 0,28 promilli. Ta ütles eile, et tarbis kangemat kraami saunaõhtul.