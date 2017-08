GRAAFIK | Kes olid riigikogu kevadisel istungjärgul suurimad puudujad?

Riigikogu kevadise istungjärgu 72-st istungist kõigil osales vaid kuus rahvasaadikut, üks puudumine jäi kirja 11-l riigikogulasel. Jaanuarist juunini kestnud perioodi suurimateks puudujateks olid Kalle Palling (RE) ning Eerik-Niiles Kross (RE) 22 korraga.

Reformierakondlaste puudumiste taga peituvad peamiselt välislähetused: Palling 14 ja Kross 12 korda. Pallingu puudumiste põhjusena oli täiendavalt haigus; kohtumised Harjumaal, Raplamaal või Londonis; või puudumine selgitusega "muul põhjusel“. Krossil oli tema ülejäänud 10 korra puhul jäänud põhjus täpsustamata.

Mainitutele ühe puudumisega alla jäänud Martin Repinski (KE) veetis näiteks enamus sellest ajast Ida-Virumaal valijatega kohtumas. Sealhulgas oli Repinski puhul puudumine eriti aktiivne esmaspäeviti – kaheksateistkümnest istungist jõudis ta neile kohale vaid viiel korral.

Puudumiste seast leiab veel põhjustena osalemise kõrgematel riigikaitsekursustel (Tiina Kangro), esinemise Nõmme eakatele (Rainer Vakra), konverents Tiranas (Jüri Adams) ning kohtumise Itaalia ettevõtjatega (Oudekki Loone).

Erakondlikus plaanis on praeguste riigikogu liikmete põhjal kõige aktiivsem kohalkäija EKRE (5 protsenti puudumisi), kõige enamate puudumistega Reformierakond (11,5 protsenti).

Riigikogu statistikast selgub, et kõikidel kordadel õnnestus osaleda neljal reformierakondlasel (Lauri Luik, Aivar Sõerd, Maris Lauri ning Urmas Kruuse), ühel vabaerakondlasel (Artur Talvik) ning ühel EKRE esindajal (Arno Sild). Talvik on ka koos erakonnakaaslase Krista Aruga riigikogu koosseisu algusest osalenud istungitel kõige enim kordi – 276 istungi peale on mõlemal jäänud riigikogu tool puutumata vaid kahel korral.

Võrreldes möödunud sügisese istungjärguga on igakordsete nupuvajutajate arv jäänud väiksemaks – toona sai null puudumist ette näidata koguni 13 saadikut. Samas tuleb märkida, et istungeid oli märgatavalt vähem ehk 46.

Sügisene riigikogu istungjärk algab 10. septembril.