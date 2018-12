GRAAFIK | Kas raudtee ohutuse vajakajäämised? Auto ja rongi kokkupõrked tõusuteel

Jalakäija ja auto vahel toimunud kokkupõrgete arv jäi märgatavalt väikeseks aastal 2016, millal juhtumite arv oli viis ehk kolm korda väiksem kui käesoleval aastal. See oli aasta, kus hukkunute arv oli kõigest üks, mis on positiivne võrreldes praeguse ajaga.

Vaadates viie aasta statistikat, siis tänavu aastal on toimunud 15 juhtumit seoses auto ja jalakäija kokkupõrkega ning asjaolu muudab negatiivseks tõsiasi, et nendest hukkunuid oli lausa 11, mis moodustub 73 protsenti juhtumite koguarvust. Vigastatute arv on jäänud eelnevate aastatega võrreldes stabiilseks ja võib isegi öelda, et on kahanenud, sest aastal 2014 oli vigastanute arv seitse ning aastal 2015 oli viis viga saanud inimest.

Auto ja rongi kokkupõrgete suurim juhtumite arv viie aasta tehnilise järelevalve ameti andmete põhjal näitab seda, et kõige enam on toimunud juhtumeid 2018. aasta sees, kus arv ulatus 14-ni. Vigastatute arv moodustab toimunud juhtumitest 86 protsendini, mis viitab sellele, et hukkunute arv on väiksem. Täpsemalt öeldes on hukkunuid inimesi kaks ja see ei ole suurim võrreldes viie aasta statistikat.

Kõige vähem hukkus inimesi rongi ja auto kokkupõrkes aastal 2015. Toona nõudsid õnnetused viis inimelu, ehk 35 protsenti käesoleva aasta kogu juhtumite arvust. Vigastatute ja hukkunute arv oli mõlemal puhul null.

Analüüsides viimase nelja aasta statistika, siis kokku on toimunud 42 juhtumit, kus osapoolteks on olnud rong ja auto. Juhtumite arv auto ja jalakäijate kokkupõrkes on viie aasta vältel kokku 61, mis tähendab, et ligi 31 protsenti suurem kui rongi ja auto vahelises kokkupõrkes.

Liiklusõnnetustes on maanteeameti andmetel kokku hukkunud sel aastal 65 inimest.