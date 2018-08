GRAAFIK | Herkel tagasi ei plaani astuda: ma ei näe siin ulatuslikku kriisi, küll aga ulatuslikku intriigi

Erakonna liikmete jaoks, aga pole probleem niivõrd ideedenappuses, aga liidri põhja suunduvas kursis. Eile õhtul võis lugeda kirja, millele alla kirjutanud 18 vabaerakondlast, eesotsas Pärnu piirkonna juhi Heli Künnapasega.

Kirjas nõuti kahte asja: 1) Andres Herkel peab tagasi astuma; 2) välja tuleb vahetada ka erakonna kampaaniajuht Ivo Rull - meediakajastused on erakondlaste hinnangul kesised ning ei jõua kuskile.

Herkelilt endalt pärides, et kuidas ta liikmete soovile vastab, kostis ta, et tagasi astuda ta ei plaani. "Ma ei tea praegu ühtegi piirkonda, kus see oleks terve piirkonna otsus, on 18 inimest, kes on kirjutanud kirja," kostis Herkel.

"Ma olen paljudega vestlenud ja paljud on mulle öelnud, et nad ei pidanud seal silmas mitte minu tagasiastumist, aga pidasid silmas seda, et probleeme on sõnumite edastamisega, meediatööga," oli Herkel nõus kirja teise probleemiga.

"Praeguse seisuga siin pole mingit alust, et rääkida mingist ulatuslikust kriisisit, küll aga saab rääkida ulatuslikust intriigist," lausus erakonna esimees. Ta avaldas lootust, et kõik rahulolematud erakondlased kogunevad esinduskogule ning suvepäevadele, kus omavahel asjad selgeks arutada.