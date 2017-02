GRAAFIK: Gripp on tänavu nõudnud 25 inimelu

Möödunud nädalal pöördus ülemiste hingamisteete viirusnakkuse tõttu arstide poole 6595 inimest, grippi suri kaks inimest, Tänavu on viirushaigus nõudnud 25 inimelu.

Ülemiste hingamisteede viirusnakkuste tõttu arstide poole pöördunute arv eelneva nädalaga võrreldes ei muutunud. Arstiabi vajas möödunud nädalal (30.01-05.02.2017) 6595 inimest, neist 45 protsenti olid lapsed.

Keskmine haigestumus 100 000 elaniku kohta oli 501,2. Eesti keskmisest suurem oli viirusnakkustesse haigestumus Ida-Virumaal, Narvas, Jõgeva-, Lääne- ja Viljandimaal.

Gripi ja gripilaadsete nakkuste sihipärase uuringu kaudu registreeritud andmete põhjal püsis haigestumine stabiilsena, kuid jätkuvalt suhteliselt kõrgel tasemel.

Rasked gripijuhud

E-Tervise SA täpsustatud andmetel on hooaja algusest hospitaliseeritud 875 patsienti, neist pea pooled on olnud üle 65-aastased. Hospitaliseerimiste arv kasvab, kuid haiglaravi vajanute arvu juurdekasv on aeglustunud, moodustades sel nädalal 24 protsenti, nädal varem 33,5%.

Üheksa haigla andmetel vajas eelmisel nädalal gripi tõttu intensiivravi 5 inimest, neist 2 inimest olid vanuses 18-64, kolm vanuses 65 ja enam ning lisandus kaks gripist tingitud surmajuhtu.

Kokku on hooaja algusest alates vajanud gripi tõttu intensiivravi 74 inimest, neist kaks last vanuses 0-4-eluaastat, üks koolilaps, 16 inimest vanuses 18-64 eluaastat, ülejäänud 55 olid vanemad kui 65 eluaastat. Surnud on 25 inimest.

Loe veel

Kõik lahkunud kuulusid gripi suhtes riskirühma, keegi polnud vaktsineeritud. Peamiseks kaasnevaks riskiteguriks on olnud vanus ja kroonilised haigused.

Vaata ka haigestumise statistikat terve hooaja lõikes: