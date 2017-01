GRAAFIK: Gripp on Eestis nõudnud alates sügisest neli inimelu

Foto on illustratiivne

Alates sügisest on Eestis grippi surnud neli inimest, kõik kuulusid riskigruppi. Ülemiste hingamisteede viirusnakkuse tõttu pöörduis aga ainuüksi eelmise nädala jooksul arsti juurde üle 6000 patsiendi.

Eelmise aasta viimasel nädalal pöördus ülemiste hingamisteede viirusnakkuste tõttu arstide poole 6087 haigestunut, neist 46,8 protsenti olid lapsed, annab teada Terviseamet.

Arstide poole pöördunute üldarv kasvas nädalaga 33 protsenti, nende hulgas suurenes oluliselt gripi või gripitaolistesse haigustesse haigestunute osakaal. Keskmine haigestumus 100 000 elaniku kohta oli 463,5. Eesti keskmisest suurem oli viirusnakkustesse haigestumus Tallinnas, Jõgeva-, Järva- ja Tartumaal.

Endiselt on haigestunute seas enim kuni 15 aastaseid lapsi. Juurdekasv laste hulgas on aeglustunud, vanemaealiste seas aga kasvas haigestumus 55 protsenti.

Grippi haigestumise intensiivsust saame nüüdsest hinnata Eestis keskmiseks ning gripilevikut laialdaseks. Gripiviirustest tingitud haigestumiste osakaal kasvas perearstide poole pöördunute hulgas 70 protsendini. Ülemiste hingamisteede viirusnakkuste tõttu haiglaravi vajanute hulgas oli grippi haigestunuid ligi 45 protsenti.

Haiglaravil 47 gripihaiget

E-Tervise SA esialgsetel andmetel vajas eelmisel nädalal haiglaravi 47 gripiviirusega patsienti. Hooaja algusest on täpsustatud andmetel hospitaliseeritud gripi tõttu 147 patsienti. Hospitaliseeritutest 28 protsenti on olnud vanusrühmas 0-4 eluaastat, 19 protsenti vanusrühmas 5-14 ja 8,8 protsenti vanusrühmas 15- 19 eluaastat. Haiglasse sattunutest tööealisi on olnud üle 18 ja vanemaealisi üle 22 protsendi.

Raskekujuliste gripijuhtude (intensiivravi vajanud gripijuhtude) ülevaade põhineb Lääne-Tallinna Keskhaigla, Tartu Ülikooli Kliinikumi ja Pärnu Haigla andmetel ja nende andmete alusel on gripi tõttu intensiivravi vajanud 11 inimest, neist üks inimene oli vanuses 57 eluaastat, ülejäänud üle 65 aastast. Kõik kuulusid riskirühmadesse, peamine riskitegur: südame-veresoonkonnahaigused.

Hapnikuravi läbi maski said või olid juhitaval hingamisel/kunstlikul ventileerimisel kõik patsiendid. Andmed vaktsineerimise kohta kas puudusid või on kindlalt teada, et inimesed ei olnud vaktsineeritud.

Kolme haigla andmetel on gripi tõttu surnud neli inimest, kõik vanuses üle 70. Kõik kuulusid riskirühmadesse, keegi polnud vaktsineeritud.