GRAAFIK | ETV+ võitleb venekeelsete kanalite vaadatavuses eelviimase koha eest, ERR-i juht tõdeb nigelat olukorda

2015. aasta 29. septembril avatud venekeelse programmiga kanal ETV+ ei ole siiani suutnud avamise oma vaadatavust avamishetke tulemusest kõrgemale tõsta. Konkurentsi pakutakse üksnes kanalile CTC, mida pikka aega napilt edestati, ent nüüdseks on jõutud samale joonele.

2016. aasta juunis oli küll korraks ulatuslik tõus, kus mööduti ka kanalist 3+, kuid seda saab seletada jalgpalli Euroopa Meistrivõistluste ülekannete näitamisega.

ERRi juhatuse esimees Erik Roose tõdeb, et ETV+i vaatajanumbrid, mis tänavu juuliks olid jõudnud 0,7 protsendini sihtrühma telerivaatamise koguajast, on stabiilselt nigelad. "Mina olen ametis olnud 2 kuud ja ma ei saa kommenteerida, mis siin tehti. 2-3 aasta jooksul peame suutma neid [vaatajanumbreid] tõsta," ütleb ta.

Näiteks telekanali PBK vastav näitaja oli juulis 5,2 protsenti, miska võib tõdeda ligi 7,5 kordet tasemevahet.

"Kindlasti hakkame sügishooajal esimesi muudatusi nägema ja tegema. Siin on muidugi ka eelarve küsimus - need on meil aasta lõpuni lukus. Nüüd hakkan tegema järgmise aasta eelarvet ja siis saab hakata finantse liigutama ja muutusi tegema," ütles Roose, kuid lubas väiksemaid rahaliselt jõukohaseid muudatusi teha ka sel sügisel.

Isegi kui teha mingit imet, kajastub Roose sõnul see uuringutes alles kahe kuni nelja kuu pikkuse nihkega. "Enne novembrit-detsembrit siin suuri muudatusi oodata on raske," ütles ta.

Loe veel

ETV+i turundus- ja kommunikatsioonispetsialist Daniil Ivaštšenko ütles, et uuringu meetod võib olla eksitav. "Minu teada on vaid paarsada inimest, kelle käes on mõõdikud ja need inimesed on olnud samad juba mitu aastat. Minu arvates võiksid nad neid kogu aeg muuta," arvas ta, et ETV+ vaadatavus peaks olema suurem kui statistikas nähtub.

Kantar Emori Balti regiooni juht Margo Veskimägi sõnul aga ei sõltu uuringu tulemused sellest, kui kaua on inimesed paneelis ehk uuringu valimis. "Samamoodi on öeldud, et ei tohi [inimesi paneelis] vahetada, sest kaovad ära pikemad trendid," ütles ta.

Paneelis olevad tarbijad vastavad Veskimägi sõnul sotsiaaldemograafilistele tunnustele ja selles peegeldub ka inimeste telepildi kättesaadavus. "Paneel ei ole staatiline. Igasugune muutus kajastub ka paneelis. Ka meie paneelis läksid mitmed inimesed vabalevist tasulisse levisse," sedastas Veskimägi.

ERR avas 2015. aasta septembris kanali ETV+ Eesti venekeelsele elanikkonnale objektiivse ja mitmekesise informatsiooni edastamiseks.