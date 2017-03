GRAAFIK: ETV+ vaatajanumbrid püsisid esimese aasta jooksul ühtlaselt madalal

ETV+ vaatajanumbrid on Eesti venekeelse elanikkonna hulgas telekanalitest pea kõige madalamad, vaid CTC on vähem populaarne.

Kui aga kokku arvutada kõik vaatajad, kes kuu jooksul on vähemalt 15 minutit kanalit vaadanud nii teleekraanil kui ka veebis, siis on numbrid veidi paremad.

2015. aasta 28. septembril alustanud ETV+ vaatas sama aasta oktoobris 306 000 inimest. See on inimeste hulk, kes vaatas terve kuu jooksul kanalit 15 minutit või rohkem. Möödunud aasta oktoobris ehk aasta hiljem oli vaatajaid 290 000.

Kui aga võrrelda ETV+ vaadatavust teiste vene telekanalitega ning võtta aluseks protsent vaatamisajast, siis on näha, et populaarseim on PBK, kellel on tasavägiselt sabas RTR Planeta ja NTV Mir. ETV+ on eelviimasel kohal oluliselt väiksemate vaatajanumbriga.

Veebruaris vaatasid Eesti elanikud televiisorit keskmiselt 4 tundi ja 19 minutit päevas. Mitte-eestlased veetsid telerite ees 4 tundi ja 11 minutit päevas ja telekanali jälgimiseks kulunud aeg jaotus esmajoones PBK (15 protsenti), RTR Planeta (14,6 protsenti) ja NTV Miri (13,3 protsenti) vahel.