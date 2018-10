GRAAFIK | ETV+ reiting on stabiilselt väike, vaatajaid on toonud vaid jalkamatšid

2016. aasta juunis toimusid jalgpalli Euroopa meistrivõistlused ning teleka ette meelitati 1,3 protsenti televaatajatest. Sel suvel toimunud jalgpalli maailmameistrivõistlused kahekordistasid selle numbri - venekeelse kanali ette seadis end kuni 2,4 protsenti televaatajatest.

Võrreldes Pervõi Baltiiski Kanaliga (PBK), mis on Baltimaade venekeelse elanikkonna seas vaieldamatult kõige populaarsem telekanal, kahvatub ETV+ reiting. ETV venekeelne harukanal ei saa vastu PBK sisule, hoolimata sellest, et telekanalil on käivitatud palju erinevaid vestlussaateid, sarju ning filme. Veel kevadel eraldati täiendavad 300 000 eurot, et ETV+ jõuaks vabalevis kõikide Eesti televaatajateni. See on lisaks telekanali aastaeelarvele, mis ulatus sellel aastal kolme miljoni euroni.

Võrreldes teiste venekeelsete kanalitega, mis Eestis laialt levinud on, on ETV+ kõige ebapopulaarsem. Selle aasta suveni jäädi alla muuhulgas Tallinna TV-le ja 3+. PBK reiting jääb selle aasta algusest alla Planeta RTR-ile, PBK järel on NTV MIR. Kolm telekanalit saavad kokku üle 13 protsendi Eesti venekeelsetest televaatajatest.

ETV+ eesmärk on pakkuda objektiivset ja mitmekesist informatsiooni Eestis ja maailmas toimuvast, ärgitada Eestis elavaid venelasi senisest enam mõtlema ja kaasa rääkima ühiskonna ees seisvate probleemide üle.