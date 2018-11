GRAAFIK | Esimene muutsuunaga tänav: hommikul saab kesklinna, õhtul saab Lasnamäele

Lisaks uuele rattarajale ning nihutatud bussipeatustele on uuel tänaval ainulaadne muutsuunaga sõiduvöönd, mille kohal osutavad liiklusmärgid võimaldavad hommikul suunata liiklust ühest suunas, õhtul teises suunas.

Hommikul kella 6-st kuni 11:50 saab sõita mööda tänavat Kesklinna, siis keeratakse sõidusuund teistpidi ning kella 12:00 - 05:50 saab sõita linnast Lasnamäe suunas.

Liiklust reguleerivad liiklusmärgid - rajal tohib sõita vaid siis, kui selle kohal põleb muutsuunaliiklust lubav roheline nool. See on keelatud juhul kui selle kohal süttib punane rist. Juhul kui tuli süttib, tuleb ümberreastuda parempoolsele ühissõidukirajale või pöörata esimesest ristmikust paremale.

Muutsuunarada on tänava keskmine - äärmised rajad on mõeldud ühistranspordile. Tähele tasub panna veel sedagi, et vasakpöörded pole tänaval ohutuse tagamiseks lubatud.