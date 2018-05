GRAAFIK | Erakorralise meditsiini osakonda pöördujate arv väheneb

Erakorraline meditsiin on mõeldud abistamaks erakorralist haiget ägeda haigestumise, trauma või mürgistuse korral sõltumata soost, vanusest, kahjustatud anatoomilisest piirkonnast ja seisundi raskusest. Haiglad on koostanud ka infolehe, mis aitab patsiendil teha otsuse, millisesse tervishoiuasutusse oma probleemiga pöörduda, infoleht on kättesaadav siit.