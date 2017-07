GRAAFIK | Erakondadel on kolm miljonit eurot vähem, kui eelmiste valimiste ajal. Kõige rikkam on Vabaerakond

Erakonnad tõdevad, et tänavune kampaania tuleb tagasihoidlikum kui varem, ekstravagantseid hiigelplakateid usutavasti oodata ei ole.

Vabaerakond on sügiseste valimiste eel vahest kõige omapärasemas olukorras. Ühelt poolt on nende rahakott avalike andmete järgi kõige priskem, aga teisalt on erakond teatanud, et kohalikele valimistele nad erakonnana ei lähe ja nende poliitikud kandideerivad valimisliitudes.

Veider seis on ka Reformierakonnal. 2013. aastal ligi kaks miljonit eurot valimiskampaaniale kulutanud parteil on avalike andmete järgi juuni lõpu seisuga veidi üle 330 000 euro ehk ligi kuus korda vähem raha. Sellegipoolest kavandab Reformierakond peasekretär Tõnis Kõivu sõnul eelmise korraga võrreldavat kampaania mahtu. Peasekretäri kinnitusel kampaania juba käib ja on tehtud ka kulutusi.