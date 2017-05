GRAAFIK: Erakondade toetus: IRL on põhjas, Reformierakond tõuseb tuhast

Laupäeval uut esimeest valiva Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) toetus langes neljale protsendile, selgus ERR-i uudistetoimetuse tellitud Turu-uuringute AS-i üle-eestilisest küsitlusest.

Aprillis oli IRL-i toetus Turu-uuringute küsitluses kaheksa protsenti, vahendab ERR Uudised. Suure languse tegi kuu varasemaga võrreldes ka Keskerakonna toetus.

Maikuus toetas Keskerakonda 26 protsenti valijatest, mis on erakonnale madalaim tulemus pärast Jüri Ratase valimist erakonna etteotsa mullu novembris. Kuu varem toetas Keskerakonda 30 protsenti valijatest.

Sisuliselt võrdsele tasemele Keskerakonnaga tõusis mais Reformierakond, keda toetas 25 protsenti valijatest. Kuu varem oli suurimal opositsiooniparteil toetajaid 20 protsenti.

EKRE, Sotsiaaldemokraatlik erakond ja Vabaerakond sisuliselt säilitasid aprillikuise toetuse. EKRE-t toetas mais 14, Sotsiaaldemokraatlikku erakonda 12, Vabaerakonda kaheksa protsenti valijatest.

Parlamendivälistest erakondadest kogus mais suurima toetuse Eestimaa Rohelised, keda toetas kolm protsenti valijatest.

Reformierakonna esimees Hanno Pevkur ütles Delfile saadetud kommentaaris, et vasakkoalitsiooni toetuse kukkumine oluliselt madalamale opositsiooni toetusest annab peaminister Ratasele loodetavasti väga selge signaali, et selle koalitsiooni valikud, eelkõige majandus- ja rahanduspoliitilised valikud, viivad Eesti sohu. "Tuhandeastmelise tulumaksu ja hulga muude keeruliste uute maksude kehtestamine ei jäta inimestele kätte rohkem vaba raha nagu valitsus kõlavalt lubab."

Vabaerakondlase Aimar Altosaare sõnul on Eestis nagu mujalgi Läänemaailmas poliitilised võimustruktuurid muutumas ja lihtsalt opositsiooni ja koalitsiooni vahel toetusprotsente võrrelda ei ole ainus võimalus. "Kui jagada mõõdetud reitinguga erakonnad kolme rühma, siis kahe suure süsteemierakonna (Reformi ja Keskerakonna) summaarne reiting on 50 protsendi ümber, kahe väiksema süsteemierakonna (IRL + sotsid) summaarne reiting kahaneb ja on hetkel kokku vaid 16 protsenti, ning uute süsteemiväliste uute poliitiliste jõudude nišš kasvab – mais oli EKRE, Vabaerakonna ja roheliste toetus kokku 25% ning tõenäoliselt kasvab veelgi."