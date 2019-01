GRAAFIK | Erakondade reitingud: populaarseim on Keskerakond, ent Reformierakond vähendab liidriga tasapisi vahet

ERR-i tellitud Turu-uuringute AS-i üle-eestilisest tuhande vastajaga küsitlusest selgus, et kui homme toimuksid riigikogu valimised, annaks Keskerakonnale oma hääle 33 protsenti valijatest. Detsembris oli Keskerakonnal toetajaid pisut vähem, 31 protsenti.

Kindlal teisel kohal on suurim opositsioonipartei ehk Reformierakond. Reformierakond on olnud võrreldes mullu detsembriga ka suurim toetuse kasvataja, hüpates 21 protsendilt 25-le. Vahe Keskerakonnaga vähenes, ent on senini märkimisväärne.

Populaarsustabeli kolmandal kohal on Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) 17 protsendi suuruse toetusega. Detsembriga võrreldes kaotas EKRE ühe protsendipunkti võrra toetajaid.

Ülejäänud erakonnad on koondunud üsna valimiskünnise piirile. Sotsiaaldemokraatliku erakonna toetus oli jaanuaris seitse protsenti (detsembris kaheksa), Isamaal kuus (detsembris viis) ning täpselt valimiskünnise piirile on langenud poliitiline uustulnuk Eesti 200, keda toetas viis protsenti (detsembris seitse ja novembris kaheksa).

Valimiskünnise alla jäid jaanuaris Rohelised kolme ning Vabaerakond ja Elurikkuse erakond mõlemad ühe protsendi suuruse toetusega. Üksikkandidaate lubas valida kaks protsenti valijatest.

Valitsuskoalitsiooni erakondade summaarne toetus oli jaanuaris 46 protsenti, opositsioonierakondadel 43 protsenti.