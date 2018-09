GRAAFIK | Eestis on surmaga lõppevaid tööõnnetusi rohkem kui Skandinaavias

Eestis registreeritakse aastas üle 5000 tööõnnetuse, kuid statistikaameti järgi juhtub õnnetusi aastas üle kümne tuhande.

Eelmisel nädalal kirjutas Eesti Päevaleht, et riigil on plaanis muuta tööõnnetuskindlustuse väljamakse skeemi, rakendades töökohtades tööõnnetuskindlustuse. See võimaldaks töövõime kaotanud inimesel saada kompensatsiooni (maksimaalselt 800 000 euro väärtuses). Kindlustus kataks kulud, mis hetkel on riigi õlul - näiteks töövõimetushüvitise ja ravikulud.

Surmaga lõppenud tööõnnetusi oli eelmisel aastal 20, 2016. aastal 26. See näitaja on kõrge, üle Euroopa liidu keskmise ning tunduvalt kõrgem kui Skandinaavia keskmine. Kõige rohkem juhtub õnnetusi puidutöötlejatega, poemüüjatega veoautojuhtidega, transporditöölisteja ja tootmise lihttöölistega. Üldiselt on ohvrid nooremad mehed või vanemad naised.