GRAAFIK | Eesti erakonnad Venemaa meediapildis: enim kõmu tekitavad EKRE ning Keskerakond

Kolme kuu jooksul mainiti Eesti erakondi kokku 564 uudises, enim kirjutasid Eesti poliiterakondadest ee.sputniknews.ru (204 artiklit), baltnews.ee (93) ning sait news.rambler.ru (82).

Üle-venemaalistest uudisteagentuuridest kirjutas Eesti erakondadest enim RIA Novosti (13 lugu), Komsomolskaja Pravda (11), Rubaltic (9), TASS (9) ja Regnum (7).

Enim mainiti uudistes EKRE-t ja Keskerakonda. Neile järgnesid sotsid, Reformierakond, Isamaa ja Eesti 200. Vaatluse all olid ka Vabaerakond, Rohelised ning Elurikkuse erakond.



Kõige enam said oma seisukohti avaldada Venemaa meedias Jüri Ratas (34 artiklit), Kristina Kallas (25 lugu), Mart Helme (19), Yana Toom (11) ja Jaak Madisson (10). Nende seisukoht oli esindatud kas loo pealkirjas või selle juhtlõigus.

Eraldi oli luubi all ka see, kelle fotosid lugude juures kasutati. Sarnaselt seisukohtade avaldamisele kasutati enim fotosid Jüri Ratasest (27 fotot), kellele järgnesid Mart Helme ja Kersti Kaljulaid 9 fotoga. Seejärel tulid Yana Toom (8), Kristina Kallas, Olga Ivanova ja Sven Mikser (6 fotot).

Positiivne ja negatiivne tegelane?

Jaanuaris ilmunud uudiste puhul vaadeldi ka lugude tonaalsust. Kõige positiivsema kajastuse sai Keskerakond (25% lugudest olid positiivsed, 6% kriitilised). Keskerakond oli ainukene partei, mille puhul positiivsed uudised domineerisid negatiivsete üle.

Kõige negatiivsema kajastuse osaliseks sai Eesti 200, mille kajastuses oli negatiivsete uudiste osakaal 39%, positiivseid oli 2%. "Kriitilised artiklid olid ülekaalus Isamaa (17% vs 0%), EKRE (17% vs 3%), Reformierakonna (12% vs 1%), Vabaerakonna (13% vs 4%) ja Sotsiaaldemokraatide (7% vs 4%) puhul," vahendab Propastop.org.