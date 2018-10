GRAAFIK | Avaliku sektori töötajate hinnang tööelule erasektorist kuigi palju ei erine, riigikaitsevaldkond on kõige rahulolematum

Uuringus pöörati tähelepanu erinevatele tööelu külgedele, näiteks töötajate pühendumuine, rahulolu nii juhtimise, töötasu, töötaja väärtustamise, arenguvõimaluste, kui töökorralduse ja töö iseloomuga.

Kuigi riigisektori valdkonna töötajate hinnangud võrreldes erasektoriga väga oluliselt ei lahkne, on mõningates punktides teatud erinevusi siiski märgata. Riigiteenistujad tunnevad rohkem, et nende töö on mõttekas ja neil on paremad arenguvõimalused. Ka juhtimise tasemega ollakse veidi rohkem rahul. Samas on avaliku sektori töötajad vähem rahul töötasu, muudatuste läbiviimise viisi, karjäärivõimluste ja töökorralduse paindlikkusega. Avalikus teenistuses töötamise kutsumuslikule loomule viitab see, et üldiselt pidasid töötajad töökohta enda jaoks olulisemaks kui erasektoris.

Erinevate avaliku sektori vladkondade lõikes on kõige halvem seis kaitseministeeriumi haldusala töötajate hulgas. Alla keskmise hinde andsid selle valdkonna töötajad valdavas enamikus tööelu puudutavates küsimustes, vaid kolmel juhul kaheksateistkümnest ületas hinne keskmist. Lausa pooles valdkondadest oli kaitseministeeriumi haldusala töötajate rahulolu tase pingereas teistega võrreldes kõige viimane,

Lisaks on kaitseministeeriumi valdkondade töötajate rahulolu eelneva uuringuga võrreldes pea kõikides punktides märkimisväärselt langenud. Uuringu koostajad on märkinud, et erinevalt eelmisest, 2015. aastal toimunud uuringust oli seekord kaasatud ka kaitsevägi. Seetõttu ei ole päris selge, kas märkimisväärselt on langenud kõigi kaitseministeeriumi valdkonna töötajate rahulolu või on kaitseväe töötajad lihtsalt eriti rahulolematud.