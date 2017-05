Google tõusis eestlaste seas populaarsemaks brändiks kui Kalev

Kantar Emori tänavu aprillis läbi viidud uuringust selgub, et Eesti inimestele enim meeldivate brändide edetabelit juhivad Google (15,4%) ning Kalev (15,2%). Veel mullu oli Google Kalevist tagapool. Esikümnesse mahtusid veel Swedbank, Youtube, Telia, Selver, Gmail, Skype, ETV ja SEB.

„Edetabeli tipus olev Kalev on tabelit juhtinud alates 2009. aastast, mil Kantar Emor viis läbi esimese sarnasel metoodikal põhineva uuringu,“ sõnas Emori uuringuekspert Katrin Männaste. „Viimastel aastatel aset leidnud muutused brändide edetabelis viitavad aga sellele, et Eesti elanikud hindavad üha enam globaalseid ja vähem kohalikke kaubamärke.

Nii leiame Kalevi kõrvalt Google’i. Võrreldes eelmise aastaga on veidi tõusnud telekommunikatsiooni ja panganduse kaubamärkide keskmine meeldivus ja nende seas on suurimaks tõusjaks Swedbank. Kui 2009. aastal oli esimese kahekümne viie brändi seas 15 kohalikku, 6 regionaalset ja 4 globaalset brändi, siis 2017. aastal on esimese kahekümne viie seas 10 globaalset, 8 kohalikku ning 7 regionaalset brändi.“

„Meil on väga hea meel, et Kalev on endiselt eestimaalaste seas armastatuimate brändide nimekirja tipus,“ lausus Kalevi turundusdirektor Anne Tääkre. „Protsenti vaadates oleme eelmise aasta tulemust pisut parandanudki. Tulemuse muudab meie jaoks veelgi hinnalisemaks üldine trend, mille kohaselt jõuab kohalikke brände esikümnesse üha vähem.

Kalevi populaarsusele on alus pandud juba aastakümneid tagasi. Kui 1948. aastal oleks kondiitritoodete vabriku nimeks Kalevi asemel saanud Punane Kompu, siis oleks tipus püsimine olnud ilmselt keerulisem. Oluline on aga kindlasti ka brändi hoidmine tänasel päeval, kasutades kaasaegseid vahendeid. Oleme viimastel aastatel suurendanud oma turuosa ja saanud palju positiivset tagasisidet nii meie toodete kui ka tegevuste kohta.

Uuringu tulemused kinnitasid, et magusasõbrad on meiega rahul ja me oleme rõõmsad, et meil on nii palju toredaid tarbijaid.”

„Populaarseimate brändide väljaselgitamiseks palusime vastajail etteantud nimekirja alusel valida kuni viis tema jaoks kõige meeldivamat – valik tuli teha 152 nimetuse ja logo seast,“ selgitas Emori uuringuekspert Aivar Voog. „Nimekirja aluseks on Kantar Emori erinevatest brändiuuringutest saadud kogemus.

Uuringu alguses kaardistati meeldivaimad brändid ka lahtise küsimusega, et hiljem oleks võimalik korrigeerida vastajatele etteantavat nimekirja. Uuringus osales 1009 Eesti elanikku vanuses 15–74 aastat.“