Gonsiori tänava tee-ehitust takistavad nõukaaegsed torud ja kaablid

Tallinna transpordiameti liikluskorralduse osakonna juhataja Talvo Rüütelmaa sõnutsi on Gonsiori tänava alt leitud igasuguseid põnevaid asju.

"Näiteks leidsime veetoru kümne sentimeetri sügavuselt asfaldi alt - seda meest tahaks kohe näha, kes selle nõukogude ajal sinna niimoodi pani," muigas Rüütelmaa.

Koppa maasse lüües leiti, et peamised põhjused, miks remonttööd edasi lükkuvad, on seotud nõukogudeaegsete soojussõlmedega, üleminekutega, mis on tehtud kõikvõimalikkest materjalidest, näiteks asbestist, rääkis Rüütelmaa.

Mis puudutab töö näilist seiskumist platsil, siis on siin omavahel konfliktis äride ja kohalikke huvid, seletas Rüütelmaa. "Üldiselt on nii, et ärid tahavad, et tööd saaks tehtud võimalikult kiiresti ning kohalikud inimesed tahavad, et tööd saaks tehtud võimalikult vaikselt," selgitas Rüütelmaa seda, miks valitseb nädalavahetustel ehitusplatsil säärane vaikus, et võib isegi südalinnas kuulata linnulaulu.

"Kui betoonplaate valatakse ning oodatakse, kuniks betoon kivistub, siis võib tunduda, et mehed midagi ei tee ning vaatavad pilvi, kuid päriselt toimetatakse teist juppide kalla," rääkis Rüütelmaa.

Siiski on lootust, et vähemalt osa tänava algusest saab järgmisel nädalal uue asfaltkihi alla, sest leidub ka lappe, kus veneaegsed lahendused olid plaanidele üles joonistatud. Ehitusel ollakse siiski optimistlikud, et objekt valmib esialgu lubatud 15. novembriks.