Gonsiori tänava rekonstrueerimine Tallinna kesklinnas lükkub 2018. aastasse

Foto on illustratiivne

Algselt juba 2016.aasta augustis algama pidanud Gonsiori tänava remont Tallinna kesklinnas lükkub 2018. aasta aprillikuusse. Tööde lõpp aga järgmise aasta sügisesse.

"Gonsiori tn ristmiku rekonstrueerimisega ei alustata enne EL eesistumise perioodi lõppu. Kuna Gonsiori tänaval on kavas veetorustiku kanalisatsiooni rekonsrtrueerimistööd ja Tallinna Küte AS tellimusel teostatakse soojustrassi (2x800mm) rekonstrueerimistöid lõigus Kreutzwaldi tn – Laagna tee, kestaksid rekonstrueerimisega kaasnevad liiklustakistused kaks aastat," selgitas linnapea kohusetäitja, abilinnapea Taavi Aas Delfile.

Teine, veelgi olulisem põhjus tööde edasilükkamiseks on Aasa sõnul see, et enne kui sulgeda liiklus Gonsiori tänaval peavad ehitustööd Russalka ristmikul olema lõpetatud. "Sel aastal alustatakse Gonsiori tänava rekonstrueerimise eeltöödena Türnpu tänava Türnpuu tänava rekonstrueerimist koos Pargi ja Reisi parkla rajamisega Laagna ja Gonsiori tn nurgal," selgitas Aas.

Gonsiori tänava rekonstrueerimisega alustatakse 2018 aasta aprillis ja ehitustööde lõpptähtaeg on esialgsete kavade kohaselt 31.oktoobril 2018.

Eelmisel aastal kirjutas Delfi, et projekti kogueelarve on 6,75 miljonit eurot, millest maksimaalne välistoetus Tallinna linnale on 5,7 miljonit eurot ja projekti omafinantseering miljon eurot.