Gonsiori tänava asfalteerimistööd lükkuvad edasi, tänaval tegutsevatele kohvikutele asjast teada ei antud

Gonsiori tänaval kohvikut pidav lugeja andis teada, et kohviku juurde ligipääsu otsivad inimesed jäid sel nädalal tulemata, sest lugesid varasemalt ehitustööde kohta, mis olemata jäid.

"Mõned kliendid helistasid meile täna ning küsisid, et kuidas teieni jõuda, teiseid jätsid lihtsalt tulemata, sest linn oli andnud teada, et tänav on kinni," rääkis kohvikuomanik.

Pärides Kesklinna linnaosavalitsuselt aru, miks jäid asfalteerimistööd olemata ning kuna need siis toimuda võivad, saatis Raepress kiiresti laiali parandava pressiteate.

Teates seisab, et tööd lükkusid edasi selleks nädalavahetuseks töövõtjast TREV-2 GRUPPist mitteolenevatel asjaoludel.

"Gonsiori tänava remondiga on kaasnenud palju ebamugavusi ning kahjuks ei saanud meist mitteolenevatel põhjustel alustada ka viimase asfaldikihi panemist õigel ajal. See on kahetsusväärne, aga sellised asjad suurte objektide puhul kahjuks juhtuvad. Me loodame siiski mõistvale suhtumisele, seda enam, et tegemist ei ole ümberkorraldustega, mis väga palju mõjutaksid liiklustingimusi,“ selgitas Kesklinna vanem Vladimir Svet.

Töödega on hõlmatud ning liiklus on häiritud järgmistel perioodidel ning asukohtades: