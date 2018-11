Gerd Kanter: väärkohtlemine ja ahistamine spordis ei ole pseudoprobleem

„Väärkohtlemine ja ahistamine spordis on oluline teema – ka suures spordis on olnud eriti viimasel ajal juhtumeid, kus mitmed tuntud sportlased on oma lugudega välja tulnud. See ei ole pseudoprobleem, vaid täiesti eksisteeriv mure, millele tuleb tähelepanu pöörata ning ka Eesti kontekstis mõelda, millised on ennetavad ja probleemiga tegelemise meetmed,“ kommenteeris Kanter. „EOK on sellel suunal astumas otsustavaid sisulisi samme ning see on üks teemasid, mida plaanime käsitleda ka EOK sportlaskomisjonis.“

Tänane Päevaleht toob lugejateni lood seksuaalsest väärkohlemisest spordis, muuhulgas avalikustab leht kahe treeneri lood.