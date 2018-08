Genova lähistel elav eestlane: eile kokku varisenud sild tundus mulle alati hirmuäratavalt ebaturvaline

"Ise ületasin sama silla esmaspäeval kella 10 paiku. Iga kahe kuu tagant ületan silda vähemalt korra, sest käin Liguuria rannikul mere ääres. Liguuria on väga populaarne koht ja paljude turistide ja kohalike sihtkoht. Kohalikud siin Torinos ka räägivad ja arutavad antud juhtumist, sest just paljud inimesed Piemontest ja Lombardiast valivad antud koha suvitamiseks. Suur tragöödia!" rääkis Kuusk täna Delfile.

Kohalik meedia kajastab juhtunut põhjalikult. "Räägitakse ellujäänutest ning ka hukkunutest. Hetkel jätkuvad kadunud inimeste otsingud, kes võisid olla silla kokkuvarisemise hetkel sillal," ütles Kuusk.

Sild ehitati Kuuse sõnutsi ammu ning see ei kõlba praegustes liiklusoludes. "Sild ei olnud ehitatud nii massiivsele liiklusele. Arvatavasti oli viga konstruktsioonis ning lehtedes kirjutatakse, et väga paljud sillad on oma elu tegelikult ära elanud ja sildade uuendamine läheks maksma mitmeid miljardeid eurosid," kommenteeris Kuusk.

Päästjad jätkavad Genovas maanteesilla varingu järel võimalike ellujäänute otsinguid. Siseministri teatel hukkus vähemalt 35 inimest, kui kümned autod 45 meetri kõrguselt alla kukkusid.