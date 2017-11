Gemalto heitis sotsiaalmeedias arvamust avaldanud Lehmanni üle parda ja valis PPA-ga suhtlema uue inimese

Uus kontaktisik võtab senise Gemalto esindaja Andreas Lehmanni töö üle alates 2. detsembrist.

Nädalapäevad tagasi tegi Eestile vigaseid ID-kaarte tootnud Gemalto Eesti esindaja, AS Trüb Baltic tegevjuht Andreas Lehmann sotsiaalvõrgustikus LinkedIn palju vastukaja saanud postituse, kus väitis, et käis ID-kaardi turvariskist riigi infosüsteemi ametit (RIA) ning politsei- ja piirivalveametit (PPA) teavitamas juba 15. juunil. Sellega murdis Lehmann ka pika ID-kaardi tootja Gemalto poolse vaikuse, sest seni polnud tootjafirma avaldanud oma nägemust, kuidas turvariskist teavitamise ajajoon ja sündmustejada täpselt jooksis.

Kuigi Lehmann väitis, et see oli puhtalt tema isiklik postitus, on tänaseks tema kui Gemalto ametliku Eesti esindaja päevad loetud.

„Gemalto on meid teavitanud, et alates 2. detsembrist on neil uus kontaktisik,“ kinnitas infot ka PPA pressiesindaja Olja Kivistik.

Lehmann ise kirjutas juba nädala alguses Delfile, et „ta ei ole positsioonis, et anda edasiseid kommentaare“. Täna vältis ta küsimust, miks ta enam Gemaltot ei esinda ning vastas ainult, et „ta on endiselt Trüb Baltic AS tegevjuht“.

Gemalto kommentaar antud teema osas oli õige lühike. „Me oleme teavitanud PPA-d, et lepingujärgses suhtluses on Trüb Baltic AS esindaja vahetunud,“ teatas Gemalto esindaja.

Delfile teadaolevalt vahetati Lehmann lihtsalt välja kui kõneisik suhetes PPA ja avalikkusega, kuid koostöö jätkub AS-iga Trüb Baltic, kes paneb neid ülesandeid täitma uue inimese.