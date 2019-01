GALERII | Põhja-Tallinnasse tuleb veel üks loomelinnak

Praegu asuvad Põhja-Tallinna valitsuse bilansis olnud kinnistul erinevad tootmis- ja laohooned, millest osad on amortiseerunud. Kasutuskõlblikud hooned on antud erinevatele ettevõtetele üürile.

AS Tallinna Tööstuspargid eesmärk on rajada sinna äri-, ettevõtlus- ja loomelinnak ning sisse seada tervikliku ärikvartal, kus oleks võimalused äritegevuseks, tootmiseks, kontori- ja laopindadeks kultuuritööstusele, filmitööstusele ja kergetööstusele.

Linnaosa vanema Raimond Kaljulaidi sõnul on projekti eesmärk uute töökohtade loomine ning piirkonna väärtustamine.

“Näeme, et väga erinevate era- ja avaliku sektorite algatuste koosmõjul on just Kopli ja Paljassaare piirkonnal väga suur arengupotentsiaal. Seal on mitmed mereäärseid kinnistuid, mis on täna kinnised ja kasutusel tööstuslikel eesmärkidel.," rääkis Kaljulaid ning lisas, et ilmselt järgmise 10-15 aasta jooksul enamik neist kujundatakse ümber elu- ja äripiirkondadeks.

Projekti kureeriva abilinnapea Aivar Riisalu sõnul on eesmärk väärtustada linna maad märksa kõrgemalt.

“Tegemist on kinnistuga, millelt linn teenib täna 6885 eurot ja 74 senti, sest seal asuvad välja üüritavad hooned on kas amortiseerunud või siis üsna kehvas seisus. Ligi 57 tuhandet ruutmeetrit on võimalik kasutada märksa otstarbekamalt ja majandada paremini,” ütles Riisalu.

Abilinnapea Eha Võrgu sõnul on linna eesmärk lisaks tulu teenimisele ka piirkonna arengule tervikuna kaasa aidata.

“Loomulikult on linnal kõige lihtsam kinnistu lihtsalt maha müüa, kuid soovime, et sellest kujuneks mitte lihtsalt ärikvartal, vaid loomemajanduse suunitlusega ärilinnak ja selle eesmärgi saavutamiseks on kinnistu arendus läbi linnale kuuluva aktsiaseltsi kindlasti otstarbekam,” ütles Võrk.