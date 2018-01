GALERII | Kultuurikatla korsten kaetakse pudenemise tõttu võrguga

Tallinna Kultuurikatla korsten kaetakse pudenevate tellisetükkide tõttu võrguga.

Hall võrk ulatub ülevalt alla kogu korstna ulatuses, et kinni püüda korstna küljest pudeneda võivat tellisepuru, mis ohustaks korstna läheduses viibijaid.

Detsembri keskel paigaldas Kultuurikatel korstna ümber ohutussildid ja rajas läbipääsuks ajutise tunneli, sest korstna küljest hakkas maapinnale pudenema tellisepuru.

Kultuurikatla kommunikatsiooniinimene Erle Allas rõhutas, et tegu on pigem ennetava tegevuse kui tõsise ohuga, sest pudeneb vaid väiksemat kivipuru. „Korsten ise on igati stabiilne ja püsib turvaliselt püsti,” kinnitas Allas.

Kultuurikatla korsten on ehitatud 1948. aastal. Seda renoveeriti aastal 2015 ning eelmise aasta kevadel paigaldati korstna ümber niinimetatud kivipüüdur, mille ülesanne on takistada korstna küljest aeg-ajalt pudeneda võiva kivipuru või väiksemate telliskivitükkide kukkumist. Detsembri keskel pudenes kivipuru siiski maapinnale.

Tallinna Tehnikaülikooli emeriitprofessor Karl Õiger, kes on aastaid tagasi ise Kultuurikatla korstna olukorda hindamas käinud, märkis, et korstna küljest on kivitükke pudenenud kaua, kuid tervikuna on korsten praegu stabiilne.