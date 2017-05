GALERII | Jüri Ratas: me kõik peame püsima terved iseenda, oma lähedaste ja sõprade rõõmuks

Peaminister Jüri Ratas osales täna sõnavõtuga Eesti ametiühingute keskliidu korraldatud töörahva püha tähistamisel. Ratas rõhutas oma tervituses ametiühingute ja valitsuse koostöö olulisust ning soovis tervele Eestile head töörahva püha.

"Tänavuse töörahva püha teemaks on tervis ja tervena tööl käimine. Nagu minu ametikaaslane Jevgeni Ossinovski vahel osutab, on ka tema ametinimetuses esimesel kohal tervis, ja siis alles töö. Nii on see ka päriselus. Me kõik peame püsima terved iseenda, oma lähedaste ja sõprade rõõmuks. Kõrge elukvaliteedi tagab meile hea tervis, väärikas sissetulek ning lähedaste toetus," lausus Jüri Ratas.





"Töötajate heaolu kasv on väga oluline nii riigile kui tööandjatele. Ühe sammu selleks astume tulumaksuvaba miinimumi tõstmisega 500-le eurole järgmise aasta alguses. See otsus annab kahele kolmandikule töötajatest iga kuu 64 eurot rohkem kätte. Teine märgiline otsus on tervishoiureformi elluviimine, et tagada inimestele jätkusuutlik ja kättesaadav arstiabi. Suuname järgmise nelja aasta jooksul tervishoidu kokku 215 miljonit eurot lisaraha," tõi Ratas välja.