GALERII | Hundijäljed ja sokumöirged - kevadine ärkamine Eesti metsades

Delfi fotograaf Ilmar Saabas vahendab asupaigast mets, et konnad seilavad oma kraavides ning ajavad omi asju, mets rõkkab värvuliste säutsumisest ja kuklaste pesa keeb nagu nõiakaev.

Aprilli keskpaik on käes ning viimaks võib öelda, et kevad on meieni jõudnud. Haned lendavad tagasi ning puudel võib näha esimesi lehenupse.

Selleks nädalavahetuseks lubab ilmataat vahelduva pilvisusega kuni 14-kraadist ilma, mis on täpselt paras, et teha aiatöid, minna õue sportima või metsa matkama. Kui ise ei jõua, võib vaadata galeriist, milliseid kevade märke metsast võib praegusel ajal leida.