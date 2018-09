GAG, Westholmi gümnaasium, Lasnamäe Gümnaasium... 25 uut Eesti kooli liitus KiVa kiusuennetusprogrammiga

Kokku rakendab kiusamise süsteemseks ennetamiseks ja vähendamiseks KiVa programmi üle 70 kooli ja õppekoha, mis teeb 15% kõikidest koolidest.

Uute koolide liitumisega said KiVa programmiga kaetud kõik Eesti maakonnad peale Hiiu- ja Põlvamaa. See tähendab, et vähemalt üks KiVa-kool on nüüdsest peaaegu igas maakonnas. Kõige enam uusi KiVa programmi rakendajaid on aga Harjumaalt.

Sügisest kasutavad kiusamise ennetamiseks ja vähendamiseks KiVa programmi

* Kolga Kool, Laagri Kool, Randvere Kool, Tallinna Euroopa Kool, Tallinna Gustav Adolfi Gümnaasium, Tallinna Heleni Kool, Tallinna Jakob Westholmi Gümnaasium, Tallinna Saksa Gümnaasium, Tallinna Toomkool, Tallinna Ühisgümnaasium ja Ääsmäe Põhikool Harjumaalt;

* Mustvee Kool Jõgevamaalt;

* Taebla Kool Läänemaalt;

* Kiltsi Põhikool ja Rakvere Reaalgümnaasium Lääne-Virumaalt;

* Are Kool Pärnumaalt;

* Raikküla Kool Raplamaalt;

* Tartu Waldorfgümnaasium Tartumaalt;

Olustvere Põhikool Viljandimaalt;

* Antsla Gümnaasium, Võru Kesklinna Kool ja Võru Kreutzwaldi Kool Võrumaalt.

Lisaks eestikeelsetele koolidele rakendavad programmi esimest korda kolm venekeelset keelekümbluskooli: Tallinna Lasnamäe Gümnaasium, Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium ja Tartu Aleksander Puškini Kool.

“Alanud õppeaasta on Eesti haridusmaastikul märgilise tähendusega: just teadus- ja tõenduspõhisele programmile tuginedes ennetab ja sekkub kiusamisjuhtumitesse seni suurim hulk - 15% - Eesti koole, kusjuures alustav lend on sihtasutuse tegutsemisaja suurim,” sõnas sihtasutuse Kiusamisvaba Kooli tegevjuht Triin Toomesaar.

“Ka on süsteemne kiusuennetus esmakordselt jõudmas venekeelsetesse koolidesse, kes on seni kannatlikult oodanud, kuni materjalid ka vene emakeelega lastele kasutamiseks valmis saavad.”