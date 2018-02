GAG-i vilistlaskogu esimees: direktor, kes astub ämbrist ämbrisse, tuleks ametist tagandada

Gustav Adolfi gümnaasiumi (GAG) vilistlaskogu esimehe Margus Metsa sõnul ei ole kooli praegune direktor Hendrik Agur piisavalt auväärt mees, et kanda GAG-i teklit.

Gustav Adolfi gümnaasium (GAG) eesotsas direktor Hendrik Aguriga (IRL) korraldab nõukogude estraadi kontserdi. Selle ümber on aga tekkinud palju lärmi – Agurit on hukka mõistnud nii parteikaaslased kui ka teised poliitikud ning kooli vilistlaskogu esimees Margus Mets.

Millised emotsioonid teid valdasid, kui nägite esmakordselt GAG-i korraldatava estraadikontserdi reklaami?

(Naerab) Nägin seda esimest korda GAG-i vilistlaskogu Facebook’i seinal, kuhu direktor Hendrik Agur seda lahkesti jaganud oli. Ja ütlen ausalt, et selle ürituse nägemine pani mind kulme kergitama.

Ma mõtlesin kohe, et oot-oot, mis nüüd, meie kool teeb sellist asja? Jälle? Kes me siis õigupoolest oleme – kas kontserdiagentuur või haridusasutus? Muidugi ma ei laida õpilaste isetegevust, kui nad väljaspool koolitunde teevad proove ja harjutavad ning kooliüritustel esinevad. Aga küsimusi tekitab see, et mitu korda aastas pannakse kinni Nordea kontserdisaal, mille rent ei ole üldse mitte odav. Kust tuleb see raha?

Ometigi saavad õpilased esinemiskogemust ja -julgust. Mis teid selle kontserdi juures enim häirib?

Direktor on ka maha öelnud, et neid kontserte korraldatakse kooli eelarvest. Aga ometigi olen ma palju kuulnud, kuidas koolil pole raha, et osta kriiti või maksta töötajatele jõulupreemiaid.

Veel enam – igal aastal teeme me vilistlaste ja SA Gustav Adolfi gümnaasiumiga vähemalt paar korjandust: toetame kas majanduslikult või vajaminevate asjadega. Nüüd aga selgub, et koolil on raha enam kui küll, et korraldada suursuguseid kontserte.

On teil vilistlaskogus ka see kontsert jutuks tulnud? Mis teised arvavad?

Muidugi arutasime, kuid siiski ei ole meie asi teha koolile ettekirjutusi, mida tuleks või peaks tegema. Väga paljud olid äärmiselt üllatunud, et GAG on just sellise teemaga Eesti avalikkuse ette sattunud ja meedia hambusse jäänud. See on piinlik.

Agur on aga seda meelt, et need vilistlased või lapsevanemad, kes Aguri ideedega kaasa ei lähe, on temal sõnul "võltsvagad" ja "lödipüksid". Sellisel juhul on meie kooli direktor vist nõdrameelne?

Kuidas saaks GAG oma mainet parandada?

Direktor on praegu muutnud kontserdi kujundust ja kuupäeva ning avalikult ka vabandanud. See on ilmtingimata olnud elementaarne ja vajalik, ent see ei lahenda tegelikku probleemi. Sügavam probleem on selles, et inimene üldse mõtleb nii, et ta soovib GAG-i nimel selliseid kontserte korraldada ning kui see ei leia laiapõhjalist toetust, siis eks ma natukene muudan.

Leiame, et inimene, kes ülistab nõukogude aega, ei sobi kandma Gustav Adolfi teklit. Et kool saaks edasi minna, peaks Hendrik Agur tagasi astuma.

Milliseid samme olete astunud, et direktor ametist tagandada?

Meil vilistlastena ei ole tegelikult muud võimalust, kui pelgalt korrata, et meie arvates ei ole Hendrik Agur õige inimene juhtimaks GAG-i. Paraku ei ole meil seni midagi teha, kuniks Aguri seljatagust kaitseb kohalik linnavõim, eesotsas Mihhail Kõlvartiga.

Aguril on tähtajatu leping, seega on tal voli toimetada nii, kuidas ta soovib, kuniks linnavalitsus on tema poolt.

Minu kõrvu on ka jõudnud koolis töötavate inimeste jutt, et nad ei ole olukorraga rahul, ent avalikult sõna võtta ei julge, sest soovivad koolis töötamist jätkata. Praegu on Aguril koolis praktiliselt piiramatu võim ja kui keegi midagi ütleb, siis võib tema tööpõli GAG-is lõppeda.

Agur ise on seda meelt, et on olemas üks väike grupp inimesi, kes teda vaenab ning kelle eesmärgiks ongi pelgalt Aguri pea, kuid kui direktor astub muudkui ühest ämbrist teise, siis võib uskuda, et see ärritab palju inimesi.

Mida arvab Agur kooli vilistlaskogu juhatuse esimehe Margus Metsa avaldusest, et ta peaks pärast sellist apsu tagasi astuma?

"Margus Mets on inimesena ja vilistlaskogu esimehena minu silmis null, tema sõnal ei ole kaalu,” kinnitab Agur. „Ta on põhimõtteliselt minu vastu ja tema ainus eesmärk on mind siit lahti kangutada. Ma ei tea, mida ta ise elus saavutanud on. Ta on kade inimene,” ütles Agur LP-le.