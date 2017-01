GAG-i vilistlased ja lapsevanemad protestivad kooli laiendamise vastu

Gustav Adolfi Gümnaasiumi (GAG) vilistlased ja lapsevanemad edastasid täna Tallinna linnavalitsusele pöördumise, et seisata linna plaan kasvatada GAGi õpilaste arvu uute paralleelklasside lisamise teel kiirkorras pea kahekordseks ning viia 1.-6. klassid ajaloolisest koolimajast üle Vana-Kalamaja tänaval asuvatesse ruumidesse.

“Meile jääb selgusetuks, miks on vaja muuta eelmisel aastal 385. sünnipäeva tähistanud ja oma selge vaimsusega GAG järk-järgult suuremaks monstrumkooliks, mingiks mööda linna laiali loobitud “haridusasutuseks””, tõi esile vilistlaste ja lapsevanemate initsiatiivgrupi nimel tehtud pöördumise üks eestvedajaist, kooli vilistlane Märt Kõlli.

Kõlli sõnul on pöördumise toetajate soov, et linn peataks uisapäisa tehtud otsuse kooli äkklaiendamise ja mitmes asukohas töölehakkamise kohta ning koostöös kooliperega leitaks parem plaan, mis tagab Gustav Adolfi Gümnaasiumi tänase sisu säilimise ning kooli arengu olemasoleva tervikliku koolikvartali sees.

“Poliitiline tahe või kellegi isiklikud ambitsioonid ei muuda fakti, et genius loci ehk kohavaim on mingile konkreetsele paigale iseloomulik vaimne atmosfäär. GAGi vaimu ja olemust ei saa tükikese kaupa mujale tassida, frantsiisida ega paljundada, mis sest, et mõnele võimukandjale tundub see antud hetkel mugava, alternatiividest lihtsaima või ahvatleva teena,” tsiteeris Kõlli pöördumise teksti.

“Isegi Tallinna linnavõimu mitte just eriti eeskujuliku kaasamiskultuuri juures oli ennekuulmatu, et sellise mastaabiga ja nii paljude perede elu puudutav otsus tehti kuskil tagatoas, käidi ülepeakaela välja juba sündinud faktina ja ei vaevutud isegi moepärast arutama, kas kõik sobib kooliperele,” lisas ta.

“Meie, allakirjutanud, kutsume üles Tallinna linnavalitsust loobuma plaanist kahekordistada Gustav Adolfi Gümnaasiumi õpilaste arv ja lõhkuda tänane Gustav Adolfi Gümnaasium (GAG) kaheks, paigutades 1.-6. klassid ümber teise õppehoonesse Vana-Kalamaja tänaval. Koolikohtade loomine ja investeerimine koolihoone renoveerimisse Kalamajas on tervitatav, kuid seda ei tohi teha GAG terviklikkuse ja identiteedi lõhkumise arvel. Kui eesmärk on väljapääsu leidmine praegusest ruumikitsikusest, siis kiire lahendus sellele oleks anda koolile hetkel GAGi kõrvalhoones tegutseva Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasiumi ruumid, mis samuti linnale kuuluvad,” on kirjas GAG vilistlaste ja lastevanemate pöördumises, millele toetusallkirjade kogumine jätkub nüüd veebilehel www.gag400.ee ning Facebooki grupis GAG vilistlased.