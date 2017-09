GAG-i uus õppehoone sai kasutusloa ja täna algasid seal tunnid

Eile avasid Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvart ja Gustav Adolfi gümnaasiumi direktor Hendrik Agur GAG-i uue Kotzebue õppehoone. Kohapeal paistis, et maja on ehitusjärgus, ent kasutusloa ta siiski sai.

Eile õhtul kinnitas Tallinna haridusameti juhataja Andres Pajula "Aktuaalsele kaamerale" antud intervjuus, et kasutusluba koolile on väljastatud, vahendab ERR Uudised. "Mul on hea meel kinnitada, et kool algab homme uues õppehoones ja kõik kasutusloa menetlused on läbi nüüd ja kasutusluba on väljastatud," ütles ta eile.

Täna hommikul algasidki hoones tunnid. Tõsi, murekohti vähemasti eile oli. Avamisel lauldi näiteks hümni ja selle ajal üks lipuhoidel seinast lahti, sest kaks tüüblit ei pidanud raskusele vastu. Teine lipuhoidel oli samuti seinast lahtituleku äärel.

Direktor Hendrik Agur märkis eile Delfile, et koolimaja renoveerimine nii lühikese ajaga (ligikaudu kaheksa kuud – toim) oli hullumeelne idee. "Mina uskusin algusest peale, et me saame selle valmis. Mis siis, et tegu on väga keerulise ja nõudliku projektiga," sõnas Agur.